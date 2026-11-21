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Como resultado de los dispositivos de seguridad y vigilancia en las cuatro regiones, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a cuatro sujetos por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de posible venta de drogas.

En la colonia San Felipe, al oriente de la zona metropolitana, fueron detenidos César "N", de 25 años, y José "N", de 53 años, a quienes se les aseguraron dosis de una sustancia con características similares al cristal, bolsas con marihuana y dosis de cocaína.

Asimismo, en recorridos de seguridad realizados en el municipio de Cárdenas, los agentes estatales detuvieron a Julio "N" de 34 años de edad, quien se encontraba en posesión de bolsas con marihuana y dosis de una sustancia con características similares al cristal.

Por otra parte, en Tampacán, en la Huasteca Potosina, fue detenido Pascual "N", de 55 años, a quien se le aseguraron varias bolsas con marihuana durante las labores de patrullaje en este municipio.

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Las cuatro personas detenidas, así como las sustancias aseguradas, fueron puestas a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, mantiene los operativos de prevención y vigilancia en las cuatro regiones de San Luis Potosí para combatir el narcomenudeo.