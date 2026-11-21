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Un automóvil que circulaba a alta velocidad por la calle Bugambilias, en el fraccionamiento Valle del Tecnológico, sufrió aparatosa volcadura al quedar con las llantas hacia arriba y en el hecho golpeó a cuatro vehículos estacionados, por suerte no hubo personas lesionadas.

Fue cerca de las ocho de la noche del jueves, en que el automóvil Chevrolet Sony de color blanco, circulaba a toda velocidad sobre la calle de Bugambilias en dirección a la avenida Saucito-Morales, en la colonia mencionada.

Fue entre las calles de Árbol del Hule y calle Cerezos, en donde el conductor perdió el control del volante hacia su derecha y chocó contra dos vehículos estacionados, luego siguió con su trayectoria errática y volcó golpeando a dos vehículos más estacionados junto a la acera izquierda.

A pesar de lo aparatoso del percance nadie salió herido y al sitio arribaron las aseguradoras de los vehículos afectados, en espera de llegar a un acuerdo reparatorio sobre los daños materiales, esto en presencia de los peritos de la Policía Municipal que llegaron a tomar conocimiento del percance.

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