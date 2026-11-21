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VILLA DE POZOS.- Un hombre resultó herido durante una explosión de pirotecnia en el desfile revolucionario llevado a cabo en la cabecera municipal de Villa de Pozos, al parecer maniobraba el material explosivo cuando sobrevino el incidente.

El hecho ocurrió alrededor de las diez de la mañana de este viernes en el desfile conmemorativo del 116 aniversario del inicipio de la Revolución Mexicana, en el cual participaban elementos de distintas corporaciones de seguridad y alumnos de centros educativos de la demarcación.

A esa hora, un hombre de entre 70 y 75 años de edad al parecer maniobraba la pirotecnia cuando éste le explotó causándole diversa lesiones por quemaduras en todo el cuerpo.

El estallido causó alarma entre los participantes y paramédicos de Protección Civil Municipal que se encontraban en el evento de inmediato se dieron a la tarea de prestarle ayuda al afectado.

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Ante las heridas presentadas, se le tuvo que llevar a una clínica del Seguro Social a recibir atención médica, en donde afortunadamente se le reportó fuera de peligro.

Protección Civil Municipal informó que los elementos mantuvieron presencia preventiva durante el desarrollo del desfile, permaneciendo atentos para responder ante cualquier eventualidad y salvaguardar la integridad de los asistentes.