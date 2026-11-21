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La Fiscalía General del Estado aseguró dos carros en distintos puntos de la zona metropolitana, uno tiene reporte de robo en Puebla y en el otro se localizaron ponchallantas en su interior.

El primer aseguramiento ocurrió sobre la avenida Constitución, en el barrio de San Miguelito, donde personal de la institución detectó un Volkswagen tipo Golf modelo 2019, color gris y sin placas de circulación.

Durante la inspección se identificaron anomalías en el número de serie visible en el tablero. Al revisar otros medios de identificación, se localizó el número original, cuya consulta en Plataforma

México confirmó un reporte de robo registrado el 13 de septiembre de 2019, en el estado de Puebla.

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En otro hecho, elementos de la Policía de Investigación localizaron un vehículo Kia, color negro y sin placas de circulación, estacionado en el circuito San Mateo, en el fraccionamiento Valle de Santa Lucía.

La PDI inspeccionó la unidad y fueron encontrados diversos artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, así como una bolsa transparente con hierba verde, con características similares a la marihuana.

Los indicios y ambas unidades quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público, donde se dará seguimiento.