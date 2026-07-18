Trabajadores del Ayto. de Villa Juárez siguen sin prestaciones

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Trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez, que fueron reinstalados tras un conflicto laboral, permanecen sin nómina, sin área de adscripción y sin actividades asignadas, denunció el abogado Roberto Rivera Martínez, quien señaló que el problema continúa, pese a la intervención de autoridades laborales y jurisdiccionales.

Conflicto laboral en Ayuntamiento Villa Juárez persiste

El litigante explicó que el pasado 25 de junio se presentó una demanda por despido presuntamente injustificado de varios empleados y que, como parte de la estrategia legal del Ayuntamiento, se ofreció la reinstalación en las condiciones que venían desempeñando. Detalló que cuatro trabajadores fueron reincorporados el 26 de junio a través del actuario del juzgado de Cerritos, bajo la condición de recibir un salario mínimo general y una jornada de ocho horas; sin embargo, afirmó que desde ese día no fueron incorporados a la nómina, ni asignados al departamento correspondiente.

Reacciones y acciones de autoridades municipales

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"Fue una mentira, ni el Ayuntamiento, ni el Congreso, ni la Secretaría del Trabajo hicieron algo por ayudar a los trabajadores", sentenció.

Rivera Martínez señaló que los empleados acudieron incluso con un notario público para solicitar una explicación al secretario general del Ayuntamiento, Osvaldo Cruz Martínez, sobre la falta de pago, actividades y registro laboral. De acuerdo con el abogado, el funcionario confirmó que los trabajadores estaban reinstalados, pero les indicó que las demás respuestas debían ser atendidas por el asesor jurídico del municipio. El abogado también acusó que dentro del conflicto sindical hubo presiones para que trabajadores abandonaran su organización. Señaló que seis empleados fueron trasladados desde Villa Juárez al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), donde presuntamente firmaron su renuncia.