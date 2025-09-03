logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CARRERA ATLÉTICA “COLOR RUN”

Fotogalería

CARRERA ATLÉTICA “COLOR RUN”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Unen fuerzas para enfrentar contaminación del río Axtla

Por Redacción

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Unen fuerzas para enfrentar contaminación del río Axtla

Los presidentes municipales de Axtla, Xilitla, Matlapa y Huehuetlán se reunieron con  representantes de la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), a propuesta de la diputada Frinné Azuara Yarzábal para establecer acciones conjuntas entre las distintas autoridades para atender de forma integral la situación de contaminación que enfrenta el Río Axtla.

En la reunión participaron también las legisladoras Nancy Jeanine García y Roxanna Hernández, por parte del Congreso del Estado.

La legisladora Azuara Yarzabál señaló que entre los acuerdos alcanzados en la reunión, se encuentran el reactivar el Comité de Cuenca del Río Axtla y su instalación donde están incluidos los municipios de Huehuetlán, Xilitla, Matlapa y Axtla; la realización de acciones comunitarias sobre el cuidado del medio ambiente e implementar programas de concientización a la población sobre lo que arrojan a los drenajes. 

Además, se llevará una revisión a los proyectos de Conagua y la CEA sobre la creación de plantas tratadoras de aguas residuales en los municipios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La legisladora Frinné Azuara Yarzábal explicó que el Río Axtla ha sido identificado como un cuerpo de agua que presenta altos niveles de contaminación, afectando gravemente la salud de los ecosistemas y las comunidades cercanas, por lo que denuncias recientes han señalado la presencia de desechos industriales y urbanos en el río, lo que ha ocasionado la muerte de fauna acuática, y ha puesto en riesgo la calidad del agua para consumo humano y actividades agrícolas.

La legisladora Roxanna Hernández indicó que el Comité de Cuenca del Río Axtla será presidido por la presidenta municipal de Axtla de Terrazas, a fin de que en conjunto con las autoridades estatales y federales, se fomenten las estrategias para su protección, y se mantengan clausuradas descargas de desechos de empresas de la zona. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Expulsión de Galindo, viciada de origen: TEE
Expulsión de Galindo, viciada de origen: TEE

Expulsión de Galindo, viciada de origen: TEE

SLP

Ana Paula Vázquez

El partido a nivel local debe reponer todo el proceso, señala Porras Guerrero

No permitirá el Congreso exceso en alzas
No permitirá el Congreso exceso en alzas

No permitirá el Congreso exceso en alzas

SLP

Samuel Moreno

Comienza la venta de productos patrios
Comienza la venta de productos patrios

Comienza la venta de productos patrios

SLP

Martín Rodríguez

Registra la capital, más de 2,600 casos de violencia familiar
Registra la capital, más de 2,600 casos de violencia familiar

Registra la capital, más de 2,600 casos de violencia familiar

SLP

Rolando Morales

La SSPC atiende entre 3 y 4 casos diarios de esta problemática social