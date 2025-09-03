Unen fuerzas para enfrentar contaminación del río Axtla

Los presidentes municipales de Axtla, Xilitla, Matlapa y Huehuetlán se reunieron con representantes de la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), a propuesta de la diputada Frinné Azuara Yarzábal para establecer acciones conjuntas entre las distintas autoridades para atender de forma integral la situación de contaminación que enfrenta el Río Axtla.

En la reunión participaron también las legisladoras Nancy Jeanine García y Roxanna Hernández, por parte del Congreso del Estado.

La legisladora Azuara Yarzabál señaló que entre los acuerdos alcanzados en la reunión, se encuentran el reactivar el Comité de Cuenca del Río Axtla y su instalación donde están incluidos los municipios de Huehuetlán, Xilitla, Matlapa y Axtla; la realización de acciones comunitarias sobre el cuidado del medio ambiente e implementar programas de concientización a la población sobre lo que arrojan a los drenajes.

Además, se llevará una revisión a los proyectos de Conagua y la CEA sobre la creación de plantas tratadoras de aguas residuales en los municipios.

La legisladora Frinné Azuara Yarzábal explicó que el Río Axtla ha sido identificado como un cuerpo de agua que presenta altos niveles de contaminación, afectando gravemente la salud de los ecosistemas y las comunidades cercanas, por lo que denuncias recientes han señalado la presencia de desechos industriales y urbanos en el río, lo que ha ocasionado la muerte de fauna acuática, y ha puesto en riesgo la calidad del agua para consumo humano y actividades agrícolas.

La legisladora Roxanna Hernández indicó que el Comité de Cuenca del Río Axtla será presidido por la presidenta municipal de Axtla de Terrazas, a fin de que en conjunto con las autoridades estatales y federales, se fomenten las estrategias para su protección, y se mantengan clausuradas descargas de desechos de empresas de la zona.