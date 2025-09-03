RGB: el gobierno no ha solicitado ningún crédito

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha presentado ante el Congreso ninguna solicitud de crédito, a pesar de que la administración se acerca al cuarto año de gestión, informó el diputado local Rubén Guajardo Barrera, del Partido Acción Nacional (PAN).

Según explicó, la situación financiera de la entidad se mantiene bajo control, y hasta ahora únicamente se han generado los informes habituales que dan seguimiento a las finanzas estatales.

El legislador panista enfatizó que la responsabilidad sobre la estabilidad económica recae directamente en el Ejecutivo Estatal y que cualquier decisión para adquirir financiamiento adicional debe tomarse con cautela para evitar la generación de deuda innecesaria.

Guajardo Barrera resaltó que al no existir ninguna propuesta formal ni iniciativa para recurrir a un crédito que permita “sanear” las finanzas del gobierno o de los municipios, la prioridad es cerrar el ejercicio fiscal de manera ordenada, asegurando que los recursos se administren de manera responsable.

Por último, el coordinador de bancada local del PAN confirmó que la administración estatal mantiene su disciplina financiera y no ha solicitado ningún tipo de apoyo crediticio al Congreso de San Luis Potosí, cumpliendo en 2025 con los procesos establecidos y sin comprometer la estabilidad presupuestal de la entidad.